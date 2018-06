Due scosse poco prima dell’alba fanno tremare la Calabria

Paura ma fortunatamente nessun danno a persone o cose in seguito ad sisma registrato poco prima dell’alba in Calabria: la scossa, di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita, a Bocchigliero, in provincia di Cosenza.

Secondo quanto riportato dall’Ingv, la scossa è avvenuta alle 4.19 ed ha avuto una profondità di 32 km.

Appena un minuto prima, alle 4.18, un altra scossa (di intensità minore – 2.9 di magnitudo in questo caso – ma di profondità analoga – sempre 32 km) era stata registrata ancora in terra calabra, a pochi km di distanza: in provincia di Crotone, a 7 km da Savelli.

Questo il luogo esatto della scossa di maggiore intensità, la seconda registrata poco prima dell’alba in Calabria