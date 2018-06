Problemi di salute per Marco Carta, il suo messaggio sui social

Problemi di salute per Marco Carta

Da tempo i fan di Marco Carta (cantante uscito dal reality show ‘Amici’) si chiedevano il perché del prolungato silenzio del loro beniamino. A rompere gli indugi e spiegare il perché dell’assenza dai social è stato proprio l’artista che sul profilo ‘Instagram‘ ha scritto ai propri follower: “La mia assenza sui social stava diventando più chiassosa del silenzio stesso ed era inutile negare, siete la mia famiglia e con voi condivido tutto, gioie e dolori”.

Già questa frase fa capire come Marco Carta abbia avuto qualche problema nell’ultimo periodo, ma nel prosieguo del post ci tiene a precisare che non vuole fare preoccupare nessuno e che presto tornerà più forte e motivato di prima.

Marco Carta: “Non vi preoccupate sto bene”

Dal post non si capisce quale sia stato il problema di salute che ha impedito al cantante di lavorare, ma questo ci tiene a non far preoccupare i fan e scrive: “La prima cosa che voglio dirvi per non allarmare nessuno è che sto bene. Ho avuto un imprevisto e momentaneamente non potrò dedicarmi al mio amato lavoro. Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi del tutto ma state tranquilli, non mollerò la presa e tornerò più carico di prima”. Quindi conclude il post chiedendo ai suoi seguaci di non chiedergli quale sia stato il suo problema: “Non importa cosa ho avuto, lasciamo la morbosità fuori dalla finestra di questa stanza”.