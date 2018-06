A due settimane di distanza, Nadia Toffa torna a postare su Instagram (con un bel sorriso)

Sorridente, ed è già una bella cosa. Con un messaggio positivo annesso (come altre volte, d’altra parte. Non possiamo certamente attribuirle negatività). Torna a postare su Instagram la ‘Iena’ Nadia Toffa, scrivendo: “Ieri serata divertente tra amici. Grazie alla mia amica Bea che ha congelato questo istante”.

Nadia – da poco divenuta cittadina onoraria di Taranto – è così tornata a postare a due settimane dall’ultima foto pubblicata (in occasione del proprio compleanno): in questa occasione nessun accenno alle proprie condizioni di salute, ma un sorriso solare che vale più di qualsiasi altra cosa.

Anche in questo caso, il post è divenuto un ricettacolo di messaggi di solidarietà e di vicinanza alla Toffa, evidentemente amatissima dal pubblico.

La speranza – per i fan (e per tutti coloro i quali l’hanno seguita in questi anni in tv) – è che possa rientrare con la nuova stagione televisiva.

Ma Nadia è sempre apparsa come una guerriera e siamo sicuri che ce la farà!