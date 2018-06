Ex concorrente di un reality si lancia dal 19° piano. Non sopportava l’anonimato

Ex concorrente di un reality si lancia dal 19° piano. Non sopportava...

Non poteva accettare di non essere riuscita a sfondare in televisione nonostante la partecipazione al reality russo “Dom 2”, un format molto simile al nostrano “Grande Fratello”. La depressione che l’accompagnava è diventata ancor più devastante quando il suo partner ha deciso di lasciarla.

Per questo Anastasia Tarasyuk, 24enne russa, ha deciso di farla finita. La giovane si è lanciata dal 19° piano del residence di lusso Golden Keys, a Mosca.

Stando a quanto riferito dai media locali, sembra che la 24enne non riuscisse a digerire il fatto di non aver sfondato nel mondo dello spettacolo: Anastasia continuava a sognare una vita lussuosa, e la partecipazione a “Dom 2” sembrava far sì che la giovane potesse realizzare il suo più grande desiderio.

Parla l’ex fidanzato: “L’ho lasciata perchè…”

Albert Ryezin, l’ex fidanzato della 24enne, ha spiegato il motivo che l’ha spinto ad abbandonarla. I due si erano messi insieme poco dopo la fine del reality, ma Albert aveva capito che qualcosa non andava.

“Quando ha capito che non avrebbe fatto nulla nel mondo dello spettacolo ha iniziato a bere, a drogarsi e fumare cannabis – ha raccontato l’ex partner – è entrata in depressione e, ritrovandosi a corto di soldi grazie alle sue spese continue per vestiti e borse di lusso, mi ha detto che andava a fare la modella”. Invece ben presto Albert ha scoperto che la 24enne era diventata una escort. Per questo l’ha lasciata: una separazione che Anastasia non è riuscita a superare.