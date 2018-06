Giornata di incidenti mortali in Italia: 4 morti in 3 diversi incidenti

Non è stata una giornata positiva per l’Italia, che chiude con ben tre incidenti stradali. Hanno perso la vita, purtroppo, quattro persone.

Una giornata disastrosa: perdono la vita quattro persone

Il primo di cui parleremo è accaduto a Nesso: erano circa le 13:40. Un ragazzo di soli 16 anni era in sella alla sua moto: si è scontrato con un’auto. L’incidente non gli ha lasciato scampo. Subito si sono recati sul posto i soccorsi: non c’è stato nulla da fare per lui. Il sedicenne è morto sull’asfalto. Aveva riportato all’interno del suo corpo, a seguito dello scontro, delle lesioni troppo profonde.

A Cagliari, invece, il bilancio è di due morti e un ferito. Era appena l’alba, quando l’auto, una Fiat 500, è uscita fuori di strada. L’incidente è avvenuto a Sanluri. A morire è stata una ragazza che abitava a Castellamonte, in provincia di Torino.

Dall’auto, inoltre, i soccorsi sono riusciti ad estrarre altri due corpi. Purtroppo, nel pomeriggio, è arrivata la notizia della morte di uno dei due. A morire è stata anche Naika Satta, di 34 anni.

Per adesso, dei due incidenti non si conosce la dinamica esatta: i carabinieri sono a lavoro per comprendere cosa sia accaduto.