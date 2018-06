Orrore in un pub, una donna muore soffocata: inutili i soccorsi

Una donna è morta per soffocamento mentre si trovava all’interno di un pub a Scunthorpe, in Inghilterra.

I servizi di emergenza sono intervenuti subito ieri pomeriggio nei pressi del pub, dopo che erano stati avvisati di quanto stava accadendo.

Una donna che ha assistito all’orrore ha detto a The Mirror: “È successo mentre ero lì, non mi son nemmeno resa conto che era morta”.

I sanitari, giunti sul posto con le ambulanze, hanno fatto di tutto per cercare di salvare la vita alla donna, ma ogni tentativo è risultato vano.

La polizia sta indagando sulle cause

Un portavoce ha detto di essere stato chiamato alle 13.45 circa. “Ci hanno detto di un paziente che stava soffocando. Abbiamo inviato un paramedico su un veicolo a risposta rapida”.

La polizia ha confermato che sono in corso le indagini per capire le cause della morte. “Le indagini sulla causa della morte della donna sono solo all’inizio – fanno sapere gli agenti – ma le prime indicazioni ci inducono a pensare che non sussistano circostanze sospette”.

Attualmente non è chiaro se la vittima sia del posto o si tratti invece di un ospite presso l’hotel che si trova all’esterno dell’area. I media locali hanno riferito che il pub, che fa parte della catena Beefeater, stamattina era chiuso.