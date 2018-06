Rassegna 27.6. L’Austria vuole rimandare in Italia gli immigrati espulsi dalla Germania 

Lifeline, l’annuncio di Conte: “La nave approderà a Malta, parte dei migranti trasferiti in Italia”. Il presidente del Consiglio annuncia di aver parlato con il suo collega maltese e di aver avuto la conferma che la nave della Ong tedesca attraccherà a Malta. Una parte dei migranti poi trasferiti in Italia. La Valletta precisa: “Non c’è ancora via libera”. E Lifeline twitta: non ci fanno entrare in acque Malta.

Il Giornale Esteri. Ora l’Austria rimanda in Italia i migranti respinti dalla Merkel.

Dal primo luglio Vienna assumerà la presidenza di turno della Ue. E già prepara il pugno duro contro gli immigrati.

Il Gazzettino Interni. Choc in lavanderia, muore a 33 anni incastrato nel nastro trasportatore.

Il Giornale Interni. Meloni incastra Macron col video sugli sgomberi: “Migranti? Stai zitto”.

Giorgia Meloni contro il presidente francese (che è in visita dal Papa): “Lui sgombera gli immigrati con le ruspe e viene a darci lezioni? Macron, stai zitto”.

Il messaggero Interni. Camera, «tagli per 1.200 vitalizi». Fico non aspetta il Senato.

Il Messaggero Interni. Roma, smantellato traffico di cocaina, 9 arresti: droga negli shampoo e riti della Santeria cubana.

La nazione interni. Cade dalla bici: muore un turista in missione di solidarietà, comitiva sotto choc.

L’incidente a Monterchi, un malore fatale. Uno dei presenti corre a prendere il defibrillatore in paese, l’arrivo del 118: disperati tentativi di rianimazione sulla strada.