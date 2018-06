Terrore a Roma, una fuga di gas fa esplodere una palazzina

Tantissima paura questo pomeriggio a Roma. Un’esplosione ha sconvolto la tranquillità degli abitanti di via Eligio Possenti, in zona La Storta, alla periferia della Capitale. La deflagrazione ha interessato una palazzina che si trova nella zona: stando a quanto riferito dai media locali, sembra proprio che a scatenare l’esplosione sia stata una fuga di gas al piano terra dell’edificio.

Le prime indiscrezioni riferiscono che ci sarebbero due persone ferite in seguito allo scoppio. Si tratta di una persona che si trovava al piano superiore e di un pompiere rimasto ferito durante le operazioni di soccorso.

Altre due persone sono rimaste ferite

Le forze dell’ordine hanno provveduto ad evacuare l’intero stabile, in quanto non ci sono ancora garanzie su eventuali danni strutturali riportate dall’edificio dopo l’esplosione. I feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale: il vigile del fuoco è arrivato al Gemelli in codice rosso.

Altre due persone hanno riportato invece lievi ferite e sono stati soccorsi sul posto. L’esplosione è avvenuta intorno alle 16 all’interno del garage nella palazzina al civico 15. Al momento sia i pompieri che le autorità stanno cercando di risalire alle cause che hanno portato alla fuga di gas. A crollare sembra sia stato un soppalco.