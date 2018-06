Attraversa sulle strisce col rosso e viene travolta da una moto, muore 68enne

Incidente fatale: donna di 68 anni attraversa col rosso e viene investita

Una donna di 68 anni è morta a Milano dopo essere stata investita sulle strisce da una moto. Secondo quando riferito dai media locali la donna avrebbe attraversato senza avvedersi che il semaforo era rosso ed il motociclista l’ha colpita in pieno trascinandola per qualche metro. Il terribile incidente si è verificato in via Archimede, nel corso della serata di ieri (alle 20:30 circa), e pare che il centauro si sia trovato la donna davanti senza possibilità di frenare.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi che si sono occupati di curare la vittima e trasportarla all’ospedale Niguarda. Durante il tragitto, purtroppo, il cuore della donna ha smesso di battere e nonostante i tentativi dei medici è stata dichiarata morta dai medici del pronto soccorso. Il motociclista, invece, se l’è cavata con un grosso spavento: in seguito all’incidente non ha riportato alcuna ferita grave. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, non è ancora chiaro dunque se il motociclista stesse andando oltre il limite consentito di velocità, l’unica cosa certa è che si è avveduto della donna solo all’ultimo momento e non ha fatto in tempo a frenare o deviare il suo percorso per evitarla.