“Temptation Island”, presentate le coppie protagoniste: il reality partirà il 9 luglio

Temptation Island, Filippo Bisciglia è ancora il conduttore

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento estivo con, il reality diche mette alla prova i sentimenti delle coppie. La prima puntata andrà in onda lunedì 9 luglio 2018. Nel frattempo, l’attesa cresce anche sui, dove si commentano i vari componenti delle coppie che saranno chiamate a resistere alla corte serrata del gruppo dei singles tentatori.

Al timone di questa quinta edizione di Temptation Island, ribattezzato il reality delle corna, ritroviamo il volto amico di Filippo Bisciglia. Il reality andrà in onda per cinque puntate. Le riprese si stanno svolgendo in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, e c’è stato qualche impedimento causa maltempo. Smentita dalla stessa Gemma Galgani una sua presunta presenza nel cast di Temptation Island: “Non partecipo a Temptation Island come concorrente, ho già vissuto le mie tempeste d’amore e mi basta, sono venuta dalla mia amica Ida Platano perché lei mi è stata vicina quando avevo bisogno. Aveva bisogno di un gesto di amicizia e io sono corsa da lei”. E la Ida di cui si parla è proprio lei: l’ex dama di Uomini e Donne.

Temptation Island, tra le coppie in gioco anche Ida e Riccardo di Uomini e Donne

Svelati già alcuni dei partecipanti: troviamo Valentina e Oronzo, innamorata lei e traditore seriale lui, ma anche Martina e Giampaolo, già bollato come il classico mammone che non vuole formare una famiglia con la compagna. Tra i partecipanti, come accennato, anche Ida e Riccardo, resi famosi dal trono over di Uomini e Donne. Ida e Riccardo ce l’hanno fatta, dopo tante tempeste e lacrime, a coronare il loro sogno d’amore e ad uscire insieme dal programma di Maria De Filippi. Saranno pronti per mettere alla prova il loro sentimento? Ida ha lottato per questo amore ed è sempre stata convinta di quello che sentiva di provare. Un po’ meno Riccardo, che è sempre sembrato poco persuaso del futuro di una loro eventuale storia. Eppure, è stato proprio Riccardo a dire che grazie a Temptation Island Ida potrà capire che la sua gelosia è immotivata. L’arrivo della crocerossina Gemma fa però intuire che qualche problema tra i due ci debba già essere stato…

Maria Mento