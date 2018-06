100 donne condannate a morte: la vendetta dell’Iraq contro l’ISIS

Membri dell’Isis impiccati in risposta all’esecuzione di militari iracheni

Il video di propaganda dell’Isis e la reazione del governo iracheno

La risposta del governo iracheno alle minacce di morte ed alle esecuzioni compiute dai membri dellai danni di 8 militari appartenenti alle forze speciali è stata di eguale misura e violenza: dopo aver appreso che i militari detenuti daierano stati torturati ed uccisi, il primo ministro dell’Iraqha ordinato l’immediata esecuzione de detenuti affiliati all’Isis e condannati a morte lo scorso aprile dal tribunale. Sono passate solo poche ore dal proclama del premier prima che 12 dei 300venissero impiccati. Tra i condannati a morte ci sono anche 100 donne sunnite, le stesse che i membri dellavevano chiesto in cambio della restituzione dei militari catturati.

Nel video dell’Isis mandato in onda qualche giorno fa, si vedevano dei militari iracheni legati, in ginocchio e con il viso rivolto verso il muro. Nel filmato i terroristi chiedevano al governo iracheno il rilascio delle 100 donne sunnite condannate a morte lo scorso aprile per risparmiare la vita ai militari. Nella parte finale del filmato veniva fornita una dead line (un termine ultimo) per il rilascio delle condannate, oltre il quale i militari sarebbero stati uccisi.

Scaduto il termine fissato è stata data notizia che i militari erano stati uccisi. Da un’analisi medico-legale sui corpi si è scoperto, però, che questi erano stati uccisi ben prima del termine prefissato, il che manifesta la mancata intenzione dei terroristi di rispettare i patti. Questa notizia ha mandato su tutte le furie il primo ministro Haider al-Abadi che ha dichiarato in diretta tv: “I nostri militari e servizi segreti opereranno una dura vendetta nei confronti di queste cellule terroristiche. Vi promettiamo che i colpevoli di questo crimine verranno uccisi o arrestati”.