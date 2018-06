Entra per gioco nella lavatrice, bambino di 3 anni muore in modo terribile

Entra per gioco nella lavatrice, bambino di 3 anni muore in modo...

Bambino di 3 anni chiuso per gioco in lavatrice, è tragedia

Un bambino di soli 3 anni è morto in modo tremendo, dopo una lunga agonia, dopo che si è introdotto in una lavatrice in casa per giocare con la sorella più grande.

Purtroppo nessuno si è accorto del fatto, ed il piccolo è rimasto chiuso dentro la lavatrice, non riuscendo più ad aprirla e morendone. Il piccolo, di soli 3 anni, si chiamava Marcel e viveva coi genitori a Slupsk, una città della Polonia. Il fatto sarebbe avvenuto il 18 giugno.

Il bambino era riuscito a chiudersi nel cestello della lavastoviglie, per gioco, ma nessuno se ne era accorto. Quando i genitori l’hanno trovato, Marcel era già privo di sensi.

Morto dopo sei ore di agonia

I genitori hanno subito chiamato l’ambulanza per soccorrere il loro bambino, e i soccorritori hanno portato il piccolo in ospedale dopo aver tentato di rianimarlo per un’ora e mezza.

Purtroppo però Marcel era in condizioni disperate: ricoverato in ospedale, è morto dopo sei ore di agonia. Secondo i medici la causa della morte è l’asfissia, il piccolo non aveva ossigeno e per questo è deceduto dentro lo sportello della lavatrice. Le indagini inoltre hanno escluso ogni colpa o dolo ed hanno accertato che la morte del piccolo Marcel è stato solamente un incidente tragico.