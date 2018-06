Gli studenti fanno al loro bidello un regalo unico al mondo, e lui scoppia a piangere dalla felicità 

Gli studenti fanno un regalo unico al loro bidello

La storia di Herman Gordon è una storia di generosità, amicizia, umanità. L’uomo, che lavora come addetto alle pulizie in una università di Bristol, Regno Unito, non torna nella

sua nazione natale – la Giamaica – da oltre 50 anni. Non avrebbe potuto permetterselo.

Ma gli studenti della sua scuola gli hanno fatto un regalo unico ed indimenticabile: hanno raccolto 1600 euro per permettergli di volare in Giamaica con sua moglie. Non si aspettava un regalo simile, Gordon: così quando ha scartato il pacchetto è scoppiato a piangere dalla commozione e dalla gioia. I ragazzi hanno ripreso quel momento che è diventato virale sul web.

Da 50 anni non tornava in Giamaica

Dopo 50 anni di assenza, Gordon può fare ritorno in Patria, può tornare a casa con la moglie grazie alla generosità degli studenti che hanno creato una piccola petizione per lui. Circa 230 persone hanno partecipato alla raccolta dei soldi per permettere a Gordon di viaggiare fino in Giamaica.

L’uomo era arrivato in UK dalla Giamaica nel 1967, quando aveva 15 anni, e non aveva più fatto ritorno. Visibilmente commosso per il regalo, è un simbolo di generosità e amicizia: la sua storia ha fatto il giro del web.