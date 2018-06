La Casta o Roberto Fico? Sul web, gli utenti preferiscono la prima (e non si tratta di Laetitia)

Casta o Fico? Fico o Casta?

Sono (erano) le due opzioni del sondaggio lanciato questo venerdì dal MoVimento 5 Stelle: per intrattenere i fan del Movimento che – notoriamente – sono dei forti fruitori della Rete, i social media manager della pagina ufficiale del Movimento hanno deciso di lanciare un sondaggio in cui schierarsi, scegliendo tra il Presidente della Camera Roberto Fico – che vuole eliminare i vitalizi – e la c.d. “casta” (rappresentata nella foto scelta dal M5S da alcuni personaggi old school della politica, ormai ai margini, come Bertinotti, D’Alema, Cirino Pomicino e De Mita) che non ci sta a farseli togliere (e, d’altra parte, parrebbe non sia legalmente possibile effettuare questi tagli)

A sorpresa, sicuramente per i social media manager del Movimento 5 Stelle, il sondaggio stava volgendo a favore della casta: parecchie fanpage schierate più o meno satiriche / critiche dedicate al Movimento, infatti, avevano condiviso il sondaggio al fine di non far vincere Fico (come, viceversa, sarebbe facilmente accaduto).

Da qui, la decisione di cancellare il sondaggio da parte del Movimento che giammai avrebbe accettato una vittoria della casta.

Ma c’è chi ha pensato bene di fare uno screenshot, ad imperitura testimonianza.