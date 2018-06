Litiga con l’ex fidanzato e gli ruba la macchina: lui si aggrappa al cofano, lei guida per 30 km

Le liti di coppia sono quanto di più normale possa accadere nella vita di tutti i giorni. A volte, però, questi scontri possono sfociare in gesti a dir poco sconsiderati. E’ quanto accaduto ad un uomo americano, costretto a viaggiare per 30 chilometri sul cofano di un’auto guidata dalla sua ex fidanzata su tutte le furie.

La donna è stata fermata dalla polizia e arrestata. Il fatto è accaduto in Florida. A finire in manette è stata una 24enne, Patresha Isidore, accusata di aver messo a rischio la vita del suo ex partner Junior Francis, 22 anni.

La donna è stata fermata e arrestata

Stando a quanto riferito dalla polizia locale, sembra che la coppia, che ha una figlia di 5 anni, abbia avuto un violento litigio. A quel punto la 24enne si è messo sul posto di guida della Mercedes, che risulta intestata ad entrambi. L’intenzione di Patresha era quella di impadronirsi della vettura.

Il 22enne ha fatto di tutto per fermarla, fino a compiere un gesto estremo: Junior Francis si è infatti aggrappato al cofano, convinto che così facendo avrebbe spinto l’ex fidanzata a desistere. Ma Patresha non si è fermata e ha continuato a guidare per oltre 30 chilometri, arrivando anche a 110 km all’ora.

La folle corsa della 24enne si è conclusa ad un incrocio, quando è stata fermata e arrestata dagli agenti di polizia. Nonostante tutto, il giovane non ha voluto sporgere denuncia.