Sparatoria nei pressi di un bar, gambizzato un 24enne rumeno: è caccia all’uomo

Mattinata di terrore a Roma. Intorno alle 7:40 di questa mattina gli abitanti della zona La Rustica, nella periferia est della Capitale, hanno avvertito distintamente alcuni colpi di arma da fuoco.

L’agguato è avvenuto nei pressi di un bar. I proiettili hanno raggiunto un giovane di 24 anni, di nazionalità rumena, che è stato colpito alle gambe. Stando alle prime informazioni rivelate dalle forze dell’ordine, pare che a sparare sia stato un altro giovane, che si è subito dato alla fuga a bordo di un’auto.

La vittima è stata operata d’urgenza

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione Tor Sapienza, che hanno avviato le indagini con il supporto del Nucleo operativo della compagnia di Montesacro. Sul luogo della sparatoria sono giunti anche gli investigatori della VII sezione del Nucleo investigativo della Capitale per effettuare i consueti rilievi. Il 24enne rumeno è stato trasportato in ambulanza al policlinico Casilino.

L’agguato che ha gambizzato il 24enne rumeno si è verificato sotto un portico che dà accesso al ”Blu Bar” in via Achille Vertunni 97, un’arteria situata a poca distanza da via della Rustica. Il giovane raggiunto dai colpi di arma da fuoco è stato sottoposto ad un intervento operatorio per bloccare l’emorragia e per l’estrazione dei proiettili.