Spaventoso scontro auto-moto: morto un ragazzo di appena 24 anni

Incidente stradale a Pomezia: muore un ragazzo di 24 anni

Ennesima tragedia stradale in questi primi giorni d’estate: un ragazzo di 24 anni in sella ad una moto (una Yamaha) è morto dopo un violento incidente avvenuto questo pomeriggio alle 15:30. Il giovane centauro stava percorrendo il lungomare delle Sirene a Torvanica quando, per cause ancora in via di accertamento, è andato a scontrarsi con una Fiat Panda guidata da un uomo di 55 anni. Il violento urto tra i due mezzi ha sbalzato il giovane dalla sella della moto, il quale ha poi urtato violentemente contro l’asfalto.

L’arrivo dei soccorsi ed il decesso durante il trasporto in ospedale

In seguito al terribile incidente sono stati chiamati i soccorsi (non è stato riferito se a farlo è stato lo stesso automobilista) che, giunti sul luogo insieme alle forze dell’ordine, hanno portato il ragazzo in ospedale in codice rosso. Il giovane ha smesso di respirare mentre si trovava in ambulanza e nonostante gli sforzi degli operatori sanitari è morto prima che potesse giungere nella struttura ospedaliera. Nel contempo la polizia locale ha recintato la zona dell’impatto per effettuare i rilevamenti e porte stabilire con certezza la dinamica dell’accaduto. L’automobilista sarà costretto a sottoporsi ad un test del sangue per controllare se avesse assunto droghe o alcol.