Squalo nello stretto di Messina, la Capitaneria lancia l’allarme

In molti avranno ricordato le terribili scene del film “Lo Squalo”, uno dei movie ‘cult’ che ha terrorizzato intere generazioni. Nessuno poteva immaginare che al largo di Messina potesse esserci uno squalo vero e proprio, anche se a detta dei media locali avvistamenti di questo tipo sono piuttosto frequenti nello Stretto durante i mesi estivi (nei giorni scorsi anche in Salento, ndr).

A scoprire lo squalo è stato un pescatore, che come ogni giorno si trovava sulla sua feluca per cacciare il pesce spada che si trova nelle acque dello Stretto messinese.

Lo squalo è stato avvistato da una feluca

La nave stava battendo la zona compresa tra Ganzirri e Torre Faro. Immediata la segnalazione alla Capitaneria di Porto: in un primo momento l’equipaggio dell’imbarcazione non ha capito di quale pesce potesse trattarsi, ma ha ritenuto opportuno segnalare la sua presenza perchè si trovava a poca distanza dalle coste.

Come spiegato da diversi docenti universitari, gli squali vengono avvistati nello Stretto quasi sempre in mare aperto, e molto raramente si avvicinano così tanto alle rive. Una volta ricevuta la segnalazione, la Capitaneria di Porto ha provveduto a diramare un’allerta a tutti i bagnanti, invitandoli a non allontanarsi dalla riva per nessun motivo. Al momento non è chiaro se l’allerta sia rientrata.