Andrea Damante e Giulia De Lellis, su Instagram le ultime parole al veleno di lei

sono tornati insieme sì, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme no. È mistero su una delle coppie formatasi di recente a Uomini e Donne. L’ufficializzazione del loro addio era stato dato ad aprile da Giulia De Lellis, che aveva pubblicato delle Instagram stories sull’argomento. Oggi i due si sarebbero riavvicinati, e del resto Damante non aveva mai negato di amare ancora la sua Giulia. Le voci che parlano di un riavvicinamento della ex coppia, però, non sembrano trovare molte conferme.

Ritorno di fiamma Damante-De Lellis, Giulia De Lellis rompe il silenzio

Le voci che vorrebbero essere in atto un ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono fatte insistenti. Giulia De Lellis si è sfogata a mezzo Instagram e non le ha mandate a dire a nessuno. Dalle sue parole, oltre ad una certa dose di epiteti volgari, traspare tutto il risentimento di una persona sicuramente snervata da chiacchiere prive di consistenza: “Siete pesanti come le m***e, io non nego foto a nessuno, faccio foto con tutti. E se mi voglio rivedere con il mio ex sono strac***i miei e lo faccio. Siete pesanti, quanto rompete i c******i. Ora ditemi che sono volgare, a me non dovete far passare per quella che non sono perché poi mi i*****o. Mi sto giustificando anche fin troppo con una banda di psicopatici, depressi, repressi e malati. Scassate i i c******idi meno perché siete imbarazzanti. Poi so che c’è qualcuno che capisce quello che intendo, lo so…”.

Il pensiero della ragazza è stato completato da una didascalia abbastanza eloquente scritta a corredo di una Instagram story: “Pesanti, bugiardi, cattivi, depressi, impiccioni infelici. Fatevi un pacco!! Fatevi una vita!! E lasciate vivere la gente in serenità. Almeno ogni tanto, almeno in vacanza, almeno in periodi delicati. Maleducati! E ancora, ancora… pesanti, bugiardi, cattivi, depressi, impiccioni”.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, tutto parte dalla Sardegna

A rendere insistenti le voci di un riavvicinamento ci ha pensato una presunta vacanza in Sardegna che i due ragazzi starebbero facendo insieme, complice anche la presenza dei genitori di Giulia. Il gossip è scattato grazie alla pubblicazione di alcune foto: una immortala Damante in procinto di tuffarsi da una barca, e sempre su una barca Giulia si mostra sensuale, in costume e di spalle, con uno scatto in bianco e nero. La barca delle due fotografie sarebbe la stessa, e nulla di più facile se non pensare che i due fossero insieme in quell’istante. La De Lellis, però, continua a dichiarare di non essere fidanzata e che Andrea Damante, pur essendo una delle persone più importanti della sua vita, non ha ancora un ruolo ben definito nella sua esistenza. La situazione sarebbe ancora particolare tra i due, ma di certo non si può parlare di amicizia.

(Foto d’archivio)

Maria Mento