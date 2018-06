Italia nella morsa del caldo, ma è in arrivo il maltempo. Le zone interessate

L’arrivo del maltempo, rischio grandine

L’estate è arrivata sull’Italia e sono le temperature registrate a confermarlo. Ma sarà un’ondata calda molto breve che, già nelle prossime ore, lascerà spazio ad una nuova fase di maltempo: il caldo torrido ha interessato quasi tutta la penisola con la colonnina di mercurio che ha, in molte aree, ampiamente superato i 30 gradi. Ma stando alle ultime previsioni la fase di caldo torrido avrà una durata limitata nel tempo tanto che già per la giornata di martedì sono attese le prime precipitazioni con il rischio di temporali anche piuttosto intensi e a carattere grandigeno. Anche la giornata di domenica sarà simile a quella di sabato, dunque molto afosa ed in particolare al sud dove le temperature potrebbero addirittura sfiorare, specialmente sulle isole, i 40 gradi.

L’alta pressione verrà interrotta però dai temporali che interesseranno dapprima il nord Italia, riassestando le temperature che, per il mese di luglio, dovrebbero rimanere sostanzialmente nella norma. La fase di maltempo che martedì colpirà il settentrione, andrà a riguardare anche la bassa pianura padana e le coste dell’alto Adriatico. Intanto arrivano dai meteorologi anche le prime anticipazioni in merito all’estate 2018 che, stando ai modelli e all’assenza di El Niño, non risulterà nel complesso particolarmente afosa. Anche se non mancheranno giornate di grande afa, dunque, dovrebbe risultare molto più sopportabile rispetto ai record di caldo registrati nel 2017.

Daniele Orlandi