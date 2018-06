La première dame mostra i segni dell’età al mare: la foto diventa virale ma la verità è un’altra

Non sono giorni semplici per i capi di Stato europei. Dopo le tensioni a distanza tra il premier italiano Conte e quello francese Macron, i due si sono ritrovati al vertice di Bruxelles per cercare di fare la quadra e trovare un accordo sul tema dei migranti; seppur con divisioni per quanto riguarda il nodo delle strutture, i ’28’ sembrerebbero aver faticosamente raggiunto un epilogo positivo dopo le lunghe trattative durate sino alle prime luci dell’alba. Sui social si cerca di sdrammatizzare, mettendo da parte le tensioni politiche tra i Paesi membri dell’Ue e cercando di fare dell’ironia; ma in alcuni casi il rischio è quello di esagerare o ricadere nella diffusione di fake news.

La verità sull’immagine virale

Come quella che sta girando nelle ultime ore su Twitter, che ritrae la première dame, Brigitte Macron, al mare. Un’immagine nel quale la presunta moglie di Emmanuel, in bikini, mostra un fisico non certo invidiabile che lascia trasparire tutti i segni dell’età. Accanto, la scritta ‘Brigitte Macron alle Seychelles senza Emmanuel”. Tanto è bastato per lasciare a bocca aperta gli utenti dei social e spingerli a condividere l’immagine: in migliaia lo hanno fatto, anche in Italia, con messaggi ironici come, ‘e mentre Macron è al vertice di Bruxelles, Brigitte se la spassa’.

Ennesima fake news

Insomma l’istantanea che sta circolando sui social altro non è che l’ennesima fake news architettata ad arte. La donna mostrata infatti non è Brigitte ma in tanti, immaginando lo fosse, hanno diffuso l’immagine rendendola virale e commentandola malamente, tra ironiche battute e cattiveria gratuita condita di insulti. Venuta a galla la verità, chi avrà il coraggio di ammettere pubblicamente di aver sbagliato?

Daniele Orlandi