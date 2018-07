Due 17enni scompaiono nel nulla, allarme in Italia. Ecco chi contattare se le vedete 

Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini sparite nel nulla, è allarme

Due ragazze di 17 anni, Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, sono sparite nel nulla da venerdì sera. Le due giovani di 17 anni sono di Fidenza, Parma, e si trovavano in vacanza coi genitori di una delle due al Camping Mirage, Marina di Altidona. Le giovani sono sparite venerdì pomeriggio. Erano nel camping con la famiglia da sabato 23 giugno, ma venerdì si sono dileguate nel nulla e di loro non c’è più nessuna traccia.

Le famiglie hanno denunciato la scomparsa ed adesso è allarme a livello nazionale.

Contattare il 112 o il 113 se le vedete

Per ora gli investigatori privilegiano l’ipotesi dell’allontanamento volontario, in quanto secondo le prime informazioni venerdì pomeriggio Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini avrebbero litigato coi genitori che le aspettavano al camping. Le due non hanno fatto ritorno per la notte ed i genitori si sono allargati. Venerdì sera c’era una festa a Porto san Giorgio e l’allarme era stato diramato già in serata; ma le ragazze erano già sparite. I genitori hanno così sporto denuncia al Commissariato e la Prefettura ha attivato le ricerche per le due minorenni.

Quelle nell’articolo sono le foto di Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, se le vedete contattate il 112 o il 113 immediatamente. Per ora si spera che sia stata una scappatella adolescenziale, ma le famiglie sono in angoscia.