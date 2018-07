Il figlio della celebre conduttrice colpito da nove coltellate fuori dalla discoteca: è gravissimo

Accoltellato Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura

Il figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, rispettivamente celebre conduttrice e calciatore, è stato accoltellato fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. Niccolò Bettarini, 18 anni, è stato colpito da nove coltellate fuori dalla famosa discoteca milanese. Il fatto sarebbe avvenuto poco dopo le 5 di mattina.

Il 18enne è stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda a Milano, dove è stato operato. Quando è stato portato via dai sanitari, le sue condizioni erano gravi. Il giovane è in prognosi riservata. Secondo i sanitari comunque non è in pericolo di vita.

Il gestore: “Nessuna lite nel locale”

Secondo il gestore, Roberto Cominardi “Nelle riprese non c’è nulla che potesse far pensare o prevedere una rissa”. Il gestore è sicuro che la violenza scoppiata contro il 18enne non sia cominciata sotto forma di rissa all’interno del locale.

“Alla chiusura abbiamo poi notato una lite in strada e avevo mandato la mia security a controllare, perché non vogliamo casini” dice il gestore.

“Lo conosciamo da tempo, se fosse accaduto qualche diverbio nel locale ce lo avrebbe segnalato”. Gli inquirenti adesso sono al lavoro e stanno acquisendo le immagini della telecamera per tentare di individuare i responsabili della grave aggressione.