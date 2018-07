Rassegna 1.7. L’Arabia Saudita in Yemen ha ucciso già 430 bambini, e il mondo tace 

L’AntiDiplomatico Esteri. ONU: Nello Yemen, Arabia Saudita e alleati hanno ucciso 430 bambini nel 2017.

TgCom24 Esteri. Migranti, Spagna: Open Arms sbarcherà a Barcellona.Un “lieto fine” che arriva al termine di una giornata scandita da accuse e polemiche tra Italia e Malta.

Repubblica Interni. Colpo grosso in via Montenapoleone, rapina in gioielleria da un milione di euro poi la fuga in bicicletta.

TgCom24 interni. Borsellino quater, giudici: “Investigatori dietro il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana”.

Le dichiarazioni di “falsi pentiti” avevano portato in carcere sette innocenti. Per i giudici La Barbera coinvolto nella sparizione dellʼagenda rossa.

TgCom24 Interni. Giro di vite sulla distrazione al volante: la polizia potrà controllare i telefonini.

La nuova misura per ora attiva in tutto il Friuli-Venezia Giulia, in futuro potrebbe essere adottata anche in altre aree del paese.

Il Messaggero Interni. Firenze, uomo e donna uccisi a coltellate. Il figlio confessa: «Sono stato io».

Il Messaggero Interni. Si sente male mentre fa kitesurf: 31enne laziale muore a Marsala.