Ritrovati i corpi senza vita di 11 persone: è orrore e mistero sulla loro morte

Dieci delle undici persone forse sono morte impiccate

È orrore in, pare appartenenti tutte alla stessa famiglia,all’interno di una. Il macabro ritrovamento è stato fatto dalla. Èsulla loro morte.

Undici persone, delle quali sette erano donne e quattro erano uomini, sono state ritrovate morte all’interno di una casa a nord di New Delhi. Dieci delle vittime erano impiccate alla grata del soffitto, per mezzo di alcune sciarpe, e avevano gli occhi bendati da un cerotto. Ancora, le mani legate dietro la schiena e nelle bocche dei cadaveri cotone idrofilo. Una donna di 75 anni è stata, invece, trovata distesa sul pavimento. Sui corpi delle dieci persone trovate impiccate verrà realizzato un esame autoptico. Ma chi erano le vittime? Tutte imparentate tra loro, gestivano un esercizio commerciale basato sulla rivendita di alimentari e legname sito nel villaggio di Burari. Persone tranquille che, a quanto sembra, non avevano nemici o affari turbolenti in corso. Anzi, la felicità di queste persone doveva essere proprio alle stelle: in famiglia si stava organizzando un matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare a breve.

Omicidi o suicidio collettivo?

Sui corpi degli undici cadaveri non sono stati trovati né segni di aggressione né segni dovuti a colpi di arma da fuoco. è mistero sulla morte di queste persone: sono state uccise o si è trattato di un suicidio collettivo? La Polizia sta indagando per saperne di più. Sulla macabra scoperta ha detto la sua il governatore di New Delhi Arvind Kejriwal, che è giunto sul luogo del dramma: “Aspettiamo la conclusione delle indagini”.

(Foto d’archivio)

Maria Mento