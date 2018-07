2 luglio 2018, ultimo messaggio Madonna di Medjugorje: “Vi prego di scegliere la libertà per il bene”

Ultimo Messaggio della Madonna del 2 luglio 2018 a Medjugorje, dato alla veggente Mirjana

Cari figli, sono Madre di tutti voi e perciò non abbiate paura perché io sento le vostre preghiere, so che mi cercate e perciò prego mio Figlio per voi; mio Figlio che è in unione con il Padre Celeste e lo Spirito Consolatore, mio Figlio che guida le anime nel Regno da dove è venuto, che è il Regno della pace e della luce. Figli miei, vi è stata lasciata la libertà di scegliere, perciò io come Madre vi prego di scegliere la libertà per il bene, e con l’animo puro e semplice comprendete, anche se qualche volta non comprendete tutte le parole, dentro di voi intuite cos’è la verità. Figli miei, non perdete la verità e la vita veritiera per seguire le menzogne. Con la vita veritiera il Regno Celeste entra nei vostri cuori, è il Regno dell’amore, della pace e della concordia. In quel Regno, figli miei, non ci sarà l’egoismo ad allontanarvi da mio Figlio, ci sarà l’amore e la comprensione per il vostro prossimo. Perciò ricordate, nuovamente vi ripeto, pregare significa amare gli altri, amare il prossimo, donarsi a loro; amate e donate in mio Figlio, sarà allora che Lui opererà in voi e per voi. Figli miei, costantemente pensate a mio Figlio, amatelo senza misura e allora avrete la vita veritiera, che sarà per l’eternità. Vi ringrazio Apostoli del mio amore

E’ questo l’ultimo messaggio della Vergine, riportato dalla veggente Mirjana che – come ogni 2 del mese – ha raccolte la parole della Madonna di Medjugorje, dove migliaia di pellegrini come sempre hanno atteso le sue parole.

Come sempre, si tratta di un messaggio di pace, di amore e di speranza: parole che – se fossero realmente seguite da ognuno di noi – renderebbero il mondo un posto migliore (e ce ne sarebbe bisogno come non mai).