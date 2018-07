Bimbo povero disegna a mano il suo album di figurine: la Panini lo premia

Il piccolo Pedro ha disegnato e colorato a mano tutti i calciatori del suo album

I bambini sono gli esseri più fragili della famiglia, e vanno protetti di più rispetto agli altri membri del nucleo familiare; allo stesso tempo, i bimbi sono anche quelli più capaci di reagire senza abbattersi di fronte a certe avversità della vita, grazie alla fantasia e alla voglia di divertirsi seppur possedendo poco. Questo è quanto ci trasmette, un bimbo brasiliano di 8 anni la cui famiglia non si può proprio dire benestante., ma ha trovato. E la sua “perseveranza” è stata premiata con

In Brasile il calcio è lo sport più amato e più osannato, senza se e senza ma. La febbre del calcio infiamma ogni strato sociale della popolazione, specialmente quando si giocano i Mondiali come in questo periodo, e quelli che sognano di più di diventare un giorno come Neymar o come Ronaldo sono i bambini. Molti di loro vivono in condizioni economiche non proprio idilliache ma non per questo rinunciano a vivere il loro “sogno sportivo”.

La famiglia del piccolo Pedro, 8 anni, non ha avuto i soldi necessari per comprare l’album di figurine Panini dedicato ai Mondiali che si stanno giocando in Russia, e così Pedro ha pensato di costruirsene uno da solo. Come? Ha replicato in un quaderno le pagine dell’album e poi, a parte, ha disegnato 126 figurine delle 628 contenute nell’album autentico.

L’album di figurine di Pedro scalda il cuore: la Panini gli fa un regalo

La storia così genuina di Pedro ha fatto il giro del mondo e ha commosso tutti. Anche la Panini è venuta a conoscenza della cosa e ha deciso di premiare il bambino facendogli un regalo tutto speciale e unico al mondo: Pedro avrà un album di figurine tutto suo e sarà un album diverso da tutti gli altri che si possono trovare in vendita. L’album avrà una figurina raffigurante il piccolo Pedro stesso. Il bimbo potrà vedere la propria figurina, realizzata da Panini, al fianco di quella dei suoi idoli. Un dono che, oltre ad essere certamente esclusivo, siamo sicuri sarà anche più che apprezzato.

Maria Mento