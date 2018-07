Giochi del Mediterraneo, pioggia d’oro per l’Italia. Salvini festeggia sul web: “Applausi ragazze”

L’Italia ha letteralmente trionfato ai giochi del Mediterraneo 2018, portando a casa tantissimi ori soprattutto nel settore dell’Atletica, dove i nostri atleti ed atlete hanno magistralmente trionfato. Una stagione di grandissimo successo che dimostra il talento degli italiani nello sport, in tutte le discipline.

Anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha voluto festeggiare le vittorie dell’Italia per mezzo della foto delle ragazze che hanno partecipato alla gara di atletica e il cui scatto è diventato il simbolo di questi giochi del 2018.

Salvini: “Non conta il colore della pelle, rendete grande il nostro Paese”

“Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle. Come tutti hanno capito (tranne qualche “benpensante” e rosicone di sinistra), il problema è la presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini che non scappano da nessuna guerra e la guerra ce la portano in casa, non certo ragazze e ragazzi che, a prescindere dal colore della pelle, contribuiscono a far crescere il nostro Paese. Applausi ragazze!!!” ha commentato Matteo Salvini sotto la fotografia delle quattro giovani atlete Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo.