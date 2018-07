Matteo Renzi, per l’ex segretario del PD una villa da 1,3 milioni di euro

La villa “incriminata” si trova a Firenze

Eppure, l'ex segretario PD riesce sempre nell'intento di far parlare di sé. Questa volta al centro dell'attenzione ci sarebbe che Renzi avrebbe intenzione di acquistare.

A pochi passi da Piazzale Michelangelo, da cui si gode una bellissima vista sui monumenti più significativi della città di cui è stato anche sindaco, si trova la villa dal valore di 1,3 milioni di euro che Matteo Renzi sta per comprare. La villa è un bellissimo immobile dotato di 11 vani, tra cui ben tre bagni, disposti su due piani; il tutto completato da una terrazza e da un giardino di 1580 metri. I quasi ex proprietari della villa sono Natalia Gajo, di anni 80, e i suoi figli, cioè Giusto Puccini (68 anni) e Oretta Puccini (61 anni). Giusto Puccini è il padre dell’attrice Vittoria Puccini ed è stato anche il Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico del Premier Giuseppe Conte. La notizia della vendita della villa è stata data, in anteprima, da La Verità che ha rivelato anche altri dettagli.

I dettagli dell’acquisto milionario di Matteo Renzi

La compravendita della villa da 1,3 milioni di euro non è ancora stata conclusa. Sempre secondo quanto riportato da La Verità, Matteo Renzi avrebbe già versato 400mila euro previsti da un accordo preliminare siglato presso il notaio fiorentino Michele Santoro. I restanti 900mila euro verrebbero saldati tramite l’accensione di un mutuo chiesto al Banco di Napoli. Ci sono indizi precisi che inquadrano Matteo Renzi come quasi sicuro acquirente dell’immobile: uno dei suoi futuri vicini, Flavio Nuti, ha affermato di aver visto la signora Renzi venire a fare un sopralluogo alla villa. Sempre lo stesso vicino ha dichiarato che Renzi e famiglia dovrebbero andare a vivere in villa a partire dal prossimo agosto. Il portavoce di Matteo Renzi, al momento, non ha confermato apertamente: tutti i dati saranno resi pubblici, secondo quanto previsto dalla norma per la trasparenza dei parlamentari, ad affare concluso.

Maria Mento