Scontro frontale tra automobile e camion, un ragazzo di 23 anni ha perso la vita

. Stamane un’automobile e un camion sono rimasti coinvolti in un gravissimo incidente stradale. L’uomo alla guida della vettura, un giovane di 23 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere e per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Borgoricco, l’incidente mortale questa mattina alle 07:00

Ennesima tragedia, oggi, sulle strade italiane. Un camion e un’automobile, un’Alfa 147, si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano la Strada Statale del Santo. L’incidente, avvenuto questa mattina intorno alle ore 07:00, ha avuto luogo nel Comune di Borgoricco (Padova, Veneto). Nell’impatto è morto sul colpo il conducente della macchina. La giovane vittima è un ragazzo di origini marocchine di 23 anni, professione operaio, residente a Rubano. Il corpo del giovane è rimasto incastrato per ore tra le lamiere, dalle quali lo hanno liberato i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e alla Polizia locale. La strada è stata interessata da lunghe code.

Borgoricco, l’incidente stradale forse causato da un sorpasso azzardato

Pare non ci sia da chiarire per quanto riguarda la gravissima tragedia avvenuta stamane a Borgoricco. Secondo quanto si apprende, infatti, il ragazzo alla guida della sua Alfa 147- di lui non conosciamo le generalità- ha cercato di sorpassare le vetture disposte in fila davanti a lui. Nel far questo non si è reso conto che un tir stava marciando nella corsia di fianco, con direzione opposta alla sua. Ne è scaturito un incidente frontale che non gli ha lasciato alcuno scampo. La dinamica verrà comunque chiarita tramite altri accertamenti. La famiglia ha appreso della morte del giovane ed entrambi i genitori sono stati colti da malore non appena appresa la tragica notizia.

(Foto d’archivio)

Maria Mento