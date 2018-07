Torna insieme una delle coppie storiche del cinema italiano: “Non abbiamo mai litigato”

Dopo 13 anni di separazione, torna insieme una delle coppie storiche del cinema italiano. Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati a recitare nello stesso film come non accadeva ormai da tempo. Il ‘movie’ si chiama, non a caso, “Amici come prima”: su Tv Sorrisi e Canzoni, Boldi e De Sica hanno parlato del nuovo lavoro e di questo periodo da “separati”, precisando però di non aver mai litigato.

“Non è vero quello che hanno detto in molti – ha sottolineato De Sica – La separazione di questi 13 anni è dipesa dalla scelta di Massimo di firmare un contratto con un produttore diverso dal mio, ma i nostri rapporti personali sono sempre rimasti ottimi”.

“Siamo ringiovaniti di 40 anni”

Chiarito questo aspetto, Boldi e De Sica hanno voluto parlare delle emozioni provate nel ritrovarsi a lavorare di nuovo fianco a fianco. “Fin dal primo istante c’è stato un entusiasmo e una vitalità che ci ha fatto ringiovanire di quarant’anni”, ha detto ancora De Sica. Un concetto evidenziato anche da Massimo Boldi, che ha spiegato che tra lui e De Sica c’è da sempre un’intesa immediata. “Siamo come Jack Lemmon e Walter Matthau, modestia a parte”, ha detto l’attore di Luino.

La trama del film è ovviamente all’insegna del divertimento. La figlia di Boldi è intenzionata a vendere tutto il patrimonio di famiglia a un gruppo cinese: per evitarlo, Christian De Sica è costretto a vestirsi da anziana badante.