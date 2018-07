Un castello gonfiabile esplode in spiaggia: il terribile incidente costa la vita ad una bimba di soli 3 anni

Un castello gonfiabile esplode in spiaggia: il terribile incidente costa la vita...

Una famiglia inglese (di Gorleston, nella contea di Norfolk – area nota per la pesca, in particolare di crostacei) aveva deciso di passare così la prima afosa domenica di luglio, quando l’inatteso ha trasformato quella che doveva essere una giornata di relax a mare in una tragica giornata.

Una bambina di appena 3 anni stava giocando su un castello gonfiabile quando – tutto d’un tratto – il castello è esploso, scaraventando la bimba con violenza sulla sabbia dopo un volo di sei metri.

I soccorritori sono immediatamente sopraggiunti nella speranza di poter salvare la bambina: le hanno pratica un messaggio cardiaco prima di trasportarla in ospedale.

Ma in ospedale i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso: la piccola è infatti morta per le numerose ferite riportate.

Secondo le prime ipotesi, l’esplosione sia dovuta al caldo eccessivo che potrebbe aver surriscaldato il castello gonfiabile fino al punto di farlo esplodere: ad ogni modo, gli inquirenti stanno ancora indagando sulle dinamiche di questo assurdo incidente (avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina).

“Non posso credere a quello che ho appena visto sulla spiaggia di Gorleston. Mai e poi mai lascerò le mie bimbe andare su un castello gonfiabile. I miei pensieri vanno alla famiglia della bimba. Ero proprio accanto al castello, le mie bimbe volevano andarci ma ho detto di no. Ero seduta accanto al castello, dietro una barriera quando ho appena sentito una forte esplosione: mi sono girata ed una bambina in rosa è volata in aria prima di schiantarsi al suolo“, è la terribile testimonianza di una donna che assistito all’incidente, riportata dal Daily Mail.