Concetta Bonanno non è un profilo fake. La catena che gira sul web è una bufala

Su Facebook bisogna sempre stare molto attenti ad eventuali fregature. In particolare, viene sempre raccomandato agli utenti di non accettare richieste d’amicizia da profili fake che potrebbero creare non pochi problemi. A volte, però, si scatenano campagne mediatiche contro persone reali, che non hanno alcuna intenzione criminosa.

E’ il caso di Concetta Bonanno, un contatto Facebook che da tempo risulta interessata da una sorta di catena di Sant’Antonio che invita tutto il popolo del social di Mark Zuckerberg a non accettare per nessun motivo questa richiesta d’amicizia.

Stando a quanto riferito nel messaggio, infatti, Concetta Bonanno sarebbe in realtà un pericoloso hacker.

“E’ un hacker”, ma l’allarme è falso

“Dì a tutti i contatti della tua lista di Messenger di non accettare la richiesta di amicizia di Concetta bonanno – si legge nel messaggio – È un hacker e ha collegato il sistema al tuo account di Facebook. Se uno dei tuoi contatti lo accetta, verrai attaccato anche tu, quindi assicurati che tutti i tuoi amici lo conoscano. Ruba foto e ne fa profili per uso improprio con attività hot”.

Nel messaggio poi viene spiegato come fare per non avere “problemi”: “Inoltralo come ricevuto. Tieni premuto il dito sul messaggio. In basso al centro si presenterà l’icona di “inoltra”. Clicca sopra e si presenterà la lista dei tuoi contatti. Clicca sul nome, invia. Segnalate Grazie”.

Ovviamente si tratta di una bufala: probabilmente la povera vittima non sa nulla di tutta questa vicenda.