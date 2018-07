Strage sulla statale: camion urta contro due auto, ben quattro morti

Tragico incidente nel bergamasco: muoiono 4 persone

Questa mattina, poco dopo le dieci, la statale 42, all’altezza di, è stata teatro di un terrificante incidente che ha visto coinvolte due auto ed un camion articolato. La dinamica dell’accaduto non è stata ancora confermata dalle autorità che a lungo hanno lavorato sul luogo del sinistro per stabilire l’accaduto. Da una prima ricostruzione, però, pare che unacon a bordo una intera famiglia milanese (padre, madre e figlia) abbia oltrepassato la corsia di pertinenza invadendo quella in cui stava viaggiando il camion e non abbia fatto in tempo a tornare nella propria.

L’impatto frontale con il mezzo articolato ha sbalzato in aria l’auto mandandola nella scarpata sottostante, il camion di contro ha sbattuto contro il guardrail e coinvolto nell’incidente una Opel Astra guidata da un ragazzo di Endine (Bergamo) di appena 21 anni. Sia la famiglia che il ragazzo bergamasco sono morti sul colpo, mentre l’autista del camion (un ragazzo di 34 anni) è stato portato in ospedale con gravi ferite.

Incidente nel bergamasco: l’intervento dei soccorsi e le code

In seguito all’incidente sono giunti sul luogo i soccorsi, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco. La zona è stata recintata per permettere in un primo luogo i soccorsi e successivamente l’analisi della scena, quindi la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente e dei detriti. Le operazioni hanno causato non pochi disagi alla viabilità, dato che il camion occupava due corsie differenti. Il traffico è stato quindi deviato su percorsi alternativi.