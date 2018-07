Traghetto si inclina e va alla deriva. I passeggeri si lanciano in mare, ci sono molti morti

Una vera e propria tragedia, quella accaduta nel mezzo delle acque dell’isola di Sulawesi, in Indonesia. Un traghetto che transitava nella zona ha subito un grave incidente: si è infatti verificata una profonda falla nello scafo. A bordo c’erano 138 passeggeri, molti dei quali si sono lanciati in mare per salvarsi.

Dalle prime notizie che arrivano dal luogo del disastro, sembra che 26 persone abbiano perso la vita in seguito all’incidente che ha colpito il traghetto, che si è inclinato e successivamente arenato sulla costa del distretto di Kepulauan Selayar. A rendere noti i dettagli della vicenda è stato il portavoce della polizia, Dicky Sondana, che ha poi confermato come il traghetto trasportasse anche 48 mezzi (auto, camion e moto) oltre ai 138 passeggeri.

Non è chiaro il numero dei dispersi

Uno dei quotidiani locali, il Jakarta Post, riferisce che molti dei passeggeri che si sono lanciati in mare sono stati soccorsi da diverse imbarcazioni, anche alcuni pescherecci. Al momento non è chiaro il numero delle persone disperse e quello dei passeggeri tratti in salvo. Quel che è certo è che ci sono almeno 26 vittime in seguito al terribile disastro.

Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti sull’incidente. Non è escluso che il numero dei passeggeri morti possa salire.