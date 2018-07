Frontale tra auto e tir: Raffaele è morto a soli 27 anni

Scontro frontale tra auto e tir: Raffaele perde la vita a soli 27 anni

Scontro frontale tra auto e tir: l’arrivo dei soccorsi

Ieri pomeriggio, intorno alle 17:50, laguidata dal 27ennesi è scontrata con un tir in via Galliera, direzione. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità ciò che è certo è che l’auto guidata dal giovane si è scontrata con il tir che portava legname sulla corsia in cui stava viaggiando il camion, il che lascia supporre che il ragazzo abbia provato ad effettuare un sorpasso o che, per qualche motivo, abbia perso il controllo del mezzo per un malore o per un guasto meccanico. Raffale, originario di(Ferrara), ha perso la vita nello scontro.

In seguito al violento scontro sono state avvertite le autorità. Sul luogo del sinistro sono arrivate le ambulanze (compreso l’elisoccorso), i Vigili del Fuoco di San Pietro in Casale e di Bologna e la Polizia Locale di Reno. Dopo aver estratto il corpo dell’automobilista con l’ausilio dei Vigili del Fuoco i soccorritori hanno cercato di far riprendere il battito del ragazzo, ma i loro tentativi sono risultati vani e gli operatori sanitari sono stati costretti a dichiararne il decesso. L’autista del camion, di nazionalità straniera, è rimasto invece illeso.

Terminate le operazioni di soccorso sono rimasti sul luogo dell’incidente gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi di rito utili a stabilire l’esatta dinamica dello scontro ed i Vigili del Fuoco per occuparsi di rimuovere dal tratto stradale i mezzi coinvolti nel sinistro ed i detriti lasciati sul manto stradale.