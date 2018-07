Mercoledì 4 luglio 2018: stasera in tv Breaking Dawn, Il bisbetico domato, Cose dell’altro mondo e Cercasi amore per la fine del mondo

Newnotizie vi mostra in anteprima quali film e programmi andranno in onda oggi 4 luglio in prima e seconda serata.

Stasera in TV, mercoledì 4 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Super – Quark

23:50 – Super – Quark Musica

Rai 2

21:20 – Mac – Gyver – Impara l’arte – Ferite del passato – Trentuno vite

23:40 – Mangiafuoco

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:05 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:27 – Il bisbetico domato

23:51 – Roba da ricchi

Canale 5

21:29 – Sacrificio d’amore

23:51 – Ci vuole un gran fisico

Italia 1

21:15 – The Twilight Saga: Breaking Dawn

23:45 – Cercasi amore per la fine del mondo

La 7

21:10 – Atlantide con Andrea Purgatori – Da zar a zar

00:15 – In Onda

Tv 8

21:25 – Il contadino cerca moglie

23:40 – Ho sposato me stessa

00:45 – Vite di plastica

Cielo

21:15 – Absolute Zero

23:15 – 9 to 5: Days in Porn

Iris

21:00 – Cose dell’altro mondo

23:21 – L’amore ritrovato

Stasera in TV, mercoledì 4 luglio: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Il bisbetico domato (Rete 4): Elia vive nel suo splendido isolamento nei pressi di Voghera. Non ama la citta’, non ama la compagnia e gli danno fastidio le donne che vede come perturbatrici della pace agreste. Solo la governante Mamy e’ ammessa nella fattoria. Ma un giorno la bella Lisa rompe l’automobile proprio da quelle parti e si innamora del misantropo; prima per scommessa, poi per passione, decide di sedurlo.

Ci vuole un gran fisico (Canale 5): Divisa tra famiglia e lavoro, Eva e’ una donna schiava del senso del dovere, sempre di corsa e immancabilmente stressata. A quattro giorni dai fatidici 50 anni, Eva lavora come commessa nel reparto cosmetici di un grande magazzino per mantenere Francesca, la figlia “rockettara”, e Lidia, l’arzilla madre, dopo essersi separata da Gino, l’ex marito mai cresciuto e capace di complicarle ancora l’esistenza. Il licenziamento improvviso di una collega da parte del caporeparto Pagliai fa nascere in Eva la paura che la stessa sorte possa toccare anche a lei e, nel tentativo di apparire impeccabile, commettera’ diversi errori che le complicheranno ulteriormente l’esistenza.

Breaking Dawn (Italia 1): Bella e il vampiro Edward, dopo essersi sposati e aver vinto le ultime resistenze di lui, si concedono finalmente l’una all’altro. La ragazza, oltre a cominciare la trasformazione che la rendera’ immortale, rimane incinta. La sofferta nascita della figlia Renesmee sovvertira’ il precario equilibrio tra i Cullen e i Vulturi, destinati a scontrarsi in una nuova battaglia.

Absolute Zero (Cielo): David Koch, famoso climatologo, scopre che l’inversione di polarita’ del campo magnetico terrestre che ha causato l’Era Glaciale sta per ripetersi nuovamente. Tale fenomeno investe la citta’ di Miami, che in breve si ritrova sepolta dalla neve ad una temperatura ai limiti della sopravvivenza.

Cose dell’altro mondo (Iris): In una linda e operosa cittadina del nord italiano, dove molti immigrati extracomunitari si sono messi in regola e hanno trovato da tempo lavoro, l’industriale Libero Golfetto, nonostante la sua azienda vada avanti proprio grazie al lavoro degli immigrati, non perde occasione per esternare i suoi pregiudizi e il suo razzismo. Ma un bel giorno, come d’incanto, gli immigrati spariscono. E di colpo la loro assenza costringe tutti a ripensare alle loro posizioni e a cosa significhi, nel profondo, integrazione.