Rassegna 4.7. Migranti, l’Austria pronta a chiudere il Brennero “Proteggiamo i nostri confini”

Migranti, Austria pronta a chiudere il Brennero: Schengen a rischio.

Il Messaggero Esteri. Otto neonati uccisi in ospedale, arrestata un’infermiera.

Il Giornale Esteri. Ventimiglia, la Francia schiera un presidio mobile per fermare i migranti.

Sulla statale del Col di Tenda è stato avvistato un pullman della polizia francese che funge da presidio mobile. Anche gli altri valichi nella zona di Ventimiglia sono presidiati.

SkyTg Esteri. Thailandia, ragazzi nella grotta: le piogge rallentano il recupero. Il tentativo di riportare in superficie 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang assieme al loro allenatore non avverrà nelle prossime ore; il livello di acqua non è sceso abbastanza per provare una traversata che richiede estesi periodi di immersione.

TgCom 24 Interni. Morto durante inseguimento tra auto a Firenze: 4 nuovi arresti.

TgCom 24 Interni. Reggio Calabria, uccisa mentre era in auto con lʼamante: 4 fermi.Le indagini hanno dimostrato che il vero obiettivo dellʼagguato era lʼuomo, in macchina con la 48enne, vicino agli ambienti della ʼndrangheta.

Il Giornale Interni. Gli ex parlamentari: “Tagliare i vitalizi è un reato”. Depositata una diffida. E Di Maio muove contro le pensioni d’oro, timori per tutti gli assegni.

Il Giornale Interni. Perdono il bus e massacrano i controllori dell’Atm: arrestati due ragazzi. La violenza nella notte fra il 12 e il 13 maggio: una banda pestò due dipendenti Atm in piazzale Cadorna, ferendo seriamente uno dei due.