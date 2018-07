Terremoto a poca distanza dalla Capitale. Tanta paura, molta gente in strada

Tanta paura ma nessuna seria conseguenza. Il terremoto che questa mattina, alle 11 ora italiana, ha colpito l’Albania ha spaventato molto la popolazione ma fortunatamente non ha causato danni a persone o cose. La scossa è stata di magnitudo 5.1 ed è stata registrata ad una trentina di chilometri dalla capitale Tirana nella zona settentrionale di Durazzo. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 15 chilometri.

Dopo la scossa principale, i sismografi hanno registrato molti altri eventi nella stessa zona – 25 in tutto, ndr – seppure di minore entità.

Tirana, molti cittadini spaventati

Come detto, non si hanno notizie di feriti nè di danneggiamenti in seguito al terremoto, anche se i media locali confermano che molti cittadini della capitale albanese hanno preferito abbandonare la propria casa per la troppa paura. Anche nelle località costiere, tra cui proprio Durazzo, le persone sono scese in strada perchè spaventate dall’evento principale e dalla sequenza delle scosse.

La scossa sismica è stata avvertita in tutta la Nazione ma anche in Italia. I tremori sono stati percepiti dalle popolazioni del Salento e nelle province di Bari e Brindisi. Non è la prima volta che un terremoto che colpisce l’Albania o la Grecia viene nettamente avvertito anche in territorio pugliese.