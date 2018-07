93enne cade in casa e si rompe il femore: il cane poliziotto trascina il padrone sul posto e la fa ritrovare 

Cade e si rompe il femore, anziana salvata dal cane

Un’anziana è stata salvata dal pronto intervento di un cane di un poliziotto, che l’ha sentita bisbigliare e che ha richiamato il padrone sul posto.

Il fatto è avvenuto a Padova, dove un’anziana donna di 93 anni è caduta a terra nel suo appartamento, fratturandosi il femore. Antonia, questo il nome della donna, è caduta nel suo appartamenti di Via Cavallotti dove viveva da sola. Stava stendendo il bucato, quando è caduta e ha urtato con violenza il femore.

“Non ricordo a che ora è successo, ma fuori non era ancora buio. Ho fatto il possibile per chiedere aiuto, ma non sentiva nessuno” racconta la signora che è rimasta per tutta la notte sul pavimento. Fino a che un cane di un poliziotto fuori servizio l’ha sentita.

Il cane ha sentito i rumori flebili

La vicenda è raccontata dal poliziotto che ha trovato la donna, grazie a Mia, il suo Akita americano. “Venerdì sera non ero in servizio. Verso le nove e mezza stavo facendo una passeggiata con il mio cane, una femmina di quasi tre anni. Questo è il cane dei Samurai, una razza molto intelligente e attenta a tutto ciò che accade attorno. Venerdì ha salvato una vita, senza bisogno di alcun tipo di addestramento” ha raccontato ai giornalisti.

“Quando eravamo ad alcune decine di metri di distanza dal terrazzo della donna, lei ha iniziato ad abbaiare e a tirare forte il guinzaglio verso quel punto. Pensavo ci fosse semplicemente un gattino, o qualche altro piccolo animale. Ho provato a calmarla, ma lei non ha voluto saperne. Si è piazzata sotto quel terrazzo ed era sempre più agitata. Si è alzata perfino su due zampe, come se volesse salire”. Il cane ha sentito la voce della donna, estremamente flebile, grazie al suo udito straordinario. L’uomo ha trovato la signora e ha chiamato il 118, salvandola. Grazie al suo straordinario cane.