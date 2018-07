Giovedì 5 luglio 2018: stasera in Tv Don Matteo, Wind Summer Festival, Quarto grado e tanti film

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 5 luglio sulle principali reti nazionali in chiaro.

C’è grande attesa per Wind Summer Festival, appuntamento con la musica che decreterà la colonna sonora dell’estate 2018. Sul palco saranno presenti amati e famosi artisti italiani e internazionali.

Stasera in TV, giovedì 5 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Don Matteo 10 – Non è colpa delle stelle – Medical market

23:40 – Cose Nostre – Lamezia brucia Rocco si ribella

Rai 2

21:20 – Maze Runner – La fuga

23:40 – Crazy Ex-Girlfriend

Rai 3

21:15 – Under the Radar Assoluta

23:00 – Premio Strega 2018

Rete 4

21:27 – Quarto grado

21:30 – L’amore sbagliato

Canale 5

21:25 – Wind Summer Festival

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:15 – Into the storm

23:05 – Independence daysaster – La nuova minaccia

La 7

21:10 – The women

23:15 – Propaganda Doc

Tv 8

21:45 – Fantozzi in Paradiso

23:30 – La voce di Fantozzi

Cielo

21:15 – Kickboxer – Il nuovo guerriero

23:15 – Maladonna

Iris

21:00 – The Score

23:36 – Colpevole d’omicidio

Stasera in TV, giovedì 5 luglio: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Maze Runner – La fuga (Rai 2): Radurai devono attraversare la Zona Bruciata: una squallida landa inaridita da un sole accecante, sferzata da tempeste di fulmini e popolata da esseri umani che l’Eruzione, il temibile morbo che rende folli, ha ridotto a zombi assetati di sangue. In due settimane, passando tra cunicoli sotterranei infestati da sfere metalliche affamate di teste umane e creature senza volto dagli artigli letali, il gruppo dovra’ dar prova del proprio coraggio e dar voce al suo istinto di sopravvivenza per affrontare i 150 che separano i Radurai dalla loro meta.

Under the Radar Assoluta (Rai 3): Quando una studentessa di islamistica viene erroneamente associata a un attentato, un giornalista e un poliziotto faranno tutto il possibile per salvarla.

L’amore sbagliato (Rete 4): Il film racconta la storia di una donna, madre di quattro figli, che, nel marzo del 2012, si ritrova sul banco degli imputati in seguito alla morte del marito, un uomo che l’ha picchiata e torturata durante i diciassette anni del loro matrimonio.

Into the storm (Italia 1): Una serie di tornado senza precedenti si scatena nell’arco di un’intera giornata sulla cittadina di Silverton. Un fenomeno senza precedenti, caratterizzato da cicloni inaspettati e devastanti in attesa del peggiore di tutti. Mentre gran parte della popolazione cerca di mettersi al riparo, cacciatori di cicloni, dilettanti a caccia di emozioni e cittadini coraggiosi si preparano ad affrontare l’occhio del ciclone per ottenere quello scatto fotografico che si presenta una volta sola nella vita o sperimentare un’esperienza estrema.

The women (La 7): La vita di un gruppo di donne dell’alta societa’, impegnate a trascorrere le loro giornate nei centri estetici e in battute di shopping selvaggi, viene attraversata da una serie di sconvolgimenti quando una di loro, la dolce Mary Haines scopre il tradimento del marito con la piu’ giovane e avvenente Crystal Allen.

Fantozzi in Paradiso (Tv 8): Ottavo film della serie, stavolta Fantozzi muore e va in paradiso. Fantozzi scopre di non essere in punto di morte ma viene investito da un camion e al posto di Dio incontra Buddha. Abbastanza divertente e non del tutto scontato.

Kickboxer – Il nuovo guerriero (Cielo): Sullo sfondo una Bangkok mostrata nei suoi aspetti più inospitali ed esotici, l’attore belga veste i panni di un giovane americano in cerca di una temeraria vendetta privata. Dopo che suo fratello, l’asso del kickboxing Eric Sloane, è stato ridotto alla paralisi dai colpi dell’avversario Tong Po, il protagonista inizia un duro allenamento per affrontare sul ring il temibile atleta locale.