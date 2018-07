Natura assassina: uomo viene aggredito ed ucciso da un orso bruno – VIDEO

Orso aggredisce ed uccide una coppia indiana

L’intervento degli altri membri del villaggio

Una coppia di coniugi indiani è stata aggredita e brutalmente uccisa da un gigantesco orso bruno che si aggirava nei dintorni del loro villaggio. Secondo quanto riferito dai locali, la donna,(50 anni), era andata a gettare dell’immondizia nella zona circostante il villaggio di(Srikakulam), quando l’orso, che nel frattempo si aggirava nei pressi di un frutteto, le è saltato addosso. Il marito della donna,(55 anni), ha sentito le urla della moglie ed è accorso in suo aiuto attaccando l’animale; questo si è allora diretto verso di lui e lo ha gettato a terra per sbranarlo.

Come testimoniato da un video condiviso in rete, pochi istanti dopo che l’uomo è stato aggredito dall’orso, gli altri membri del villaggio si sono scagliati contro l’animale con dei bastoni nel tentativo di spaventarlo e fargli mollare la presa, ma il loro intervento è stato vano ed anche per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Da tempo i membri del villaggio avevano denunciato ai ranger del parco che gli orsi si erano avvicinati pericolosamente al villaggio e che in alcune occasioni avevano attaccato i membri del villaggio, ma fino a quando la coppia di coniugi non è stata uccisa non sono stati presi provvedimenti. In seguito alla loro morte le autorità hanno dichiarato che verranno presi provvedimenti per assicurare l’incolumità del villaggio e che i parenti della vittima verranno risarciti per la loro perdita.