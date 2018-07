Salvini fa il bagno in piscina nella villa sequestrata alla mafia: “Vi sequestreremo anche le mutande”

Ha fatto scalpore la foto di Matteo Salvini che ha fatto il bagno in una piscina della villa sequestrata alla Mafia, a Suvignano, provincia di Siena.

Salvini ha sostenuto che si tratta di un “Messaggio chiaro ed evidente ai bastardi mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti: l’Italia non sarà più il vostro paese. Dedicherò ogni mia energia, giorno e notte, via per via, negozio per negozio, azienda per azienda, quartiere per quartiere, provando a sequestrarvi anche le mutande che portate addosso”.

Salvini si è recato a Siena nella villa per dimostrare che lo Stato è “più veloce ed efficiente della mafia (…) deve restituire questo patrimonio ai cittadini”.

“Mafiosi e scafisti, è finita la pacchia”

“Si deve capire che qui è finito il business: mafiosi e scafisti per me siete le stesse merde. Non so se un ministro può dire ‘merde’, ma per me mafiosi e scafisti siete le stesse merde, in Italia voglio che abbiate ben chiaro che avete finito di fare affari, che per voi la pacchia è finita” ha sostenuto su Facebook.

Continua il neo Ministro dell’Interno: “Se c’è qualcuno di questi delinquenti che mi guarda il mio messaggio è che i bastardi camorristi e i mafiosi in Italia non avranno più vita facile. La lotta è senza quartiere. Vediamo di prenderli veramente a bastonate”.