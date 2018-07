16enne muore per aver assunto ecstasy, la madre diffonde le sue foto choc: “Non drogatevi” 

16enne muore per droga. Le foto fanno il giro del mondo

Sarah Lush, donna inglese, ha scelto di condividere le foto del figlio di 16 anni in fin di vita, deceduto pochi giorni fa per aver assunto MDMA. La donna, con un grande sforzo, ha deciso che quelle ultime foto dell’amato figlio avrebbero dovuto essere esposte a tutti, a tutti i giovani, per evitare che tragedie simili accadessero di nuovo.

Il 16enne era stato ricoverato al Musgrove Park Hospital di Taunton e lunedì è deceduto. Il ragazzo ha avuto un collasso per aver assunto MDMA ed è stato intubato al letto di ospedale. Nelle foto drammatiche condivide dalla madre, si vede il ragazzo sul letto, il volto insanguinato, il corpo coperto da tubi di ossigeno.

Il messaggio della madre: “Non drogatevi”

“Il mio cuore è vuoto, vorrei svegliarmi e capire che era solo un incubo. Non posso immaginare la mia vita senza di lui. Non posso evitare di sentire la sua voce o vederlo ridere di nuovo. Al momento è tutto surreale e non sono pronto ad accettarlo” sono le parole della madre.

“La maggior parte di voi potrebbe pensare che le droghe siano tutte buone e divertenti. Che siano un gioco. Ma alla fine non lo sono, perché possono mettere fine alla vita di qualcuno, proprio come quella del povero Reece. Reece l’aveva già fatto alcune volte ed era stato bene, quindi pensava che fosse al sicuro, ma nessuno può saperlo. Per favore non assumete droghe, rovinano vite e famiglie” ha detto la donna.