Porta al mare la foto della moglie deceduta: la scatto fa il giro del web (e lo commuove)

Anziano porta la foto della moglie al lungomare

Porta la moglie al mare in foto, immortalato da uno scatto il suo gesto diventa virale

Per giorni un uomo anziano disi è recato al lungomare della città laziale con in mano la foto della. Dopo aver raggiunto il molo, l’uomo era solito sedersi in direzione del mare per osservarlo ancora una volta con la moglie. Il gesto voleva forse essere un omaggio alla moglie morta, l’uomo infatti dopo qualche istante in contemplazione del mare cadeva in un pianto inconsolabile con la testa china ed il braccio destro a cingere idealmente il fianco della compagna di una vita simboleggiato dalla cornice della foto.

Il gesto d’amore dell’uomo ha colpito un concittadino che dopo averlo visto per l’ennesimo giorno si è deciso a scattargli una foto per pubblicare la sua storia su ‘Facebook‘. L’autore dello scatto, Giorgio Moffa, scrive nel post: “Sono giorni che viene non conosco questa splendida persona: so soltanto che il suo è stato sicuramente un grande amore l’ho visto piangere e credo che uomini del genere non nascano più. Un abbraccio forte caro amico sei un grande uomo”. Non c’è voluto molto prima che la foto e la storia dell’uomo fosse condivisa su Facebook migliaia di volte ricevendo 4000 mila like.

Ciò che colpisce, però, è la sensibilità degli utenti che tutti insieme si uniscono in un abbraccio virtuale all’uomo che ha perso la compagna. C’è chi scrive: “Sentimenti ormai quasi spariti nella società odierna. Auguro a quest’uomo tutto il bene del mondo, sono certo che un domani rivedrà la sua dolce moglie e potranno stare insieme per l’eternità” e chi ringrazia l’autore della foto per averla condivisa dimostrando che esiste ancore l’amore eterno: “Grazie per la sensibilità, la delicatezza e la dolcezza di questa immagine”.