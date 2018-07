“Specifichi la sua etnia e le sue preferenze sessuali”: polemica per il questionario di un brand di lusso

«Specifichi la sua etnia e le sue preferenze sessuali», ecco che la multinazionale londinese Burberry, famosa e apprezzata in tutto il mondo per i suoi capi, fa parlare di sé e non in modo positivo.

Il questionario che fa parlare di sé: etnia e orientamento sessuale

«Chiederemo di interrompere immediatamente la diffusione del questionario e di cancellare ogni traccia per i tanti che lo hanno già compilato», ovviamente, poco dopo, il popolo del web e le istituzioni hanno deciso di vederci chiaro.

Di seguito, vi riportiamo alcune delle frasi presenti nel questionario:

Si identifica come lesbica, gay, bisessuale, trasgender o queer?

Specifichi la sua etnia

Specificare l’etnia di appartenenza, facendo distinzione tra: Asiatico/Nero/Afroamericano/Ispanico/Latino

Ovviamente, i rappresentanti sindacali si sono subito mobilitati per chiarire la faccenda. Non è escluso che si prendano provvedimenti contro l’azienda.

Burberry: quale sarà il suo destino?

A parlare è Francesco Iacovone, l’esecutivo nazionale Cobas: «In un momento già critico di questo paese, indagare sulle origini etniche e gli orientamenti sessuali è un obbrobrio e una violenza inaccettabile. Molti lavoratori ci hanno chiamato indignati e offesi. Noi li sosterremo e ci auspichiamo che le comunità LGBT e la società civile si schierino dalla parte di queste donne e questi uomini e ci sostengano in questa lotta».