Venerdì 6 luglio 2018: stasera in Tv Stupri di guerra, Il terzo indizio, Brasile Vs Belgio e diversi film

Anche oggi, venerdì 6 luglio 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Il weekend inizia con documentari e programmi di attualità. Su Canale 5 continuano i mondiali, stasera a sfidarsi saranno Brasile e Belgio. Su Tv 8 potrete vedere il meglio di Italia’s Got Talent. Gli amanti del talent hanno la possibilità di rivedere alcune delle parti più belle andate in onda durante l’ultima edizione.

Stasera in TV, venerdì 6 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Velvet Collection – L’imperatrice

23:30 – Nastri d’Argento 2018

Rai 2

21:07 – Il bersaglio della vendetta

00:25 – Calcio e Mercato

Rai 3

21:18 – Stupri di guerra

23:30 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:25 – Il terzo indizio

23:55 – DonnAvventura – Summer Beach

Canale 5

20:01 – Calcio – Mondiali Russia 2018 – Brasile Vs Belgio

22:00 – Balalaika – Dalla Russia col pallone

Italia 1

21:15 -The Twilight Saga Breaking Dawn-Parte 2

23:36 – Stay Alive

La 7

21:10 – Il gigante

00:50 – In Onda

Tv 8

21:25 – Italia’s Got Talent – Best Of

23:15 – Hell’s Kitchen Italia

Iris

21:00 – L’uomo del giorno dopo

00:31 – Dune

Cielo

21:15 – La vendetta di Carter

23:15 – The Italian Stallion – Porno proibito

Stasera in TV, venerdì 6 luglio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Il bersaglio della vendetta (Rai 2): Gli investigatori Oliver Bodenstein, Pia Kirchoff e Kai Ostermann lavorano insieme per trovare chi si nasconde dietro il cecchino che sta mietendo il panico tra la gente a Francoforte. Già sono state uccise tre persone. Cosa avevano in comune?

Il Gigante (La 7): Bick Benedict, che discende da una famiglia di facoltosi allevatori texani, sposa Leslie. Jett, un bracciante che e’ innamorato senza speranza di Leslie, eredita un appezzamento di terreno che si scopre essere ricco di petrolio. Jordy si iscrive alla facolta’ di medicina, poi sposa Juana, una messicana. Judy frequenta la scuola di economia rurale. Con la seconda guerra mondiale, Jett si arricchisce enormemente. Durante una festa a cui partecipano anche i Benedict, Bick scopre che Jett corteggia la sua terzogenita, Luz.

The Twilight Saga Breaking Dawn-Parte 2 (Italia 1): La nascita di Renesmee, la figlia di Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart), ha scatenato l’intervento dei Volturi contro i Cullen. Questi infatti credono che si tratti di una bambina immortale e quindi molto pericolosa perche’ svelerebbe al mondo l’esistenza dei vampiri. I Cullen si vedono percio’ costretti a raccogliere intorno a loro un gruppo di vampiri che testimonino il contrario. Tra loro vi e’ anche Jacob (Taylor Lautner), gia’ innamorato della bambina.

L’uomo del giorno dopo (Iris): Dopo una tremenda guerra atomica l’America cerca di rimettersi in sesto. Un attore si improvvisa postino e cerca di consegnare le lettere che erano andate disperse ridando fiducia alla gente cheil paese e le autorità esistono ancora.