Alimento Findus a rischio contaminazione da Listeria, tutti i lotti ritirati dal mercato

La nota di Findus sul ritiro

Nuovi prodotti alimentari ritirati dal commercio e, questa volta a farne le spese è il minestrone. Sono complessivamente quattordici i lotti del prodotto Findus per i quali è stato disposto l’immediato ritiro, da parte dell’azienda, a causa del rischio di contaminazione da batterio Listeria: con un avviso pubblicato nelle ultime ore sul sito web di Findus si comunica ai clienti quali sono i lotti ritirati e quali specifici prodotti, se già acquistati, non devono essere consumati bensì riportati nel luogo nel quale sono stati acquistati. Una decisione, come si legge nella comunicazione online, “volontaria e in via del tutto precauzionale, presa a seguito della segnalazione della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all’interno dei prodotti oggetto del richiamo”.

“Findus tiene a precisare – prosegue la nota – che la categoria dei prodotti oggetto del richiamo prevede il consumo solo previa cottura, come chiaramente indicato sulle confezioni. La cottura del prodotto annulla ogni potenziale rischio per la salute”. I lotti interessati dal ritiro sono: Minestrone Tradizione da un KG (L7311, L7251, L7308, L7310, L7334); Minestrone Tradizione 400g (L7327, L7326, L7304 e L7303); Minestrone Leggeramente Sapori Orientali 600g (L7257, L7292, L7318, L8011) e Minestrone Leggeramente Bontà di semi 600g (L7306)”. Il pericolo, dunque, è legato al consumo del minestrone crudo. Il batterio non va sottovalutato in quanto in Europa è in corso un’epidemia che ha provocato 9 morti e, complessivamente, 47 contagi.

Cosa fare se si è in possesso del prodotto

E’ possibile contattare un numero verde, 800906030 o l’indirizzo mail urgente@findus.it, qualora ci si trovasse in possesso di uno dei prodotti a rischio. Il richiamo riguarda esclusivamente i lotti indicati dall’azienda.

Daniele Orlandi