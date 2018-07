Allerta meteo, dopo l’assaggio d’estate tornano i temporali. Le zone colpite

Domenica con il Sole, poi arrivano i temporali

Nemmeno il tempo di godersi un po’ di estate, dopo la raffica di violenti temporali (con fenomeni estremi come trombe d’aria, downburst e grandinate) che hanno investito diverse regioni, che l’Italia si ritroverà a breve a fare nuovamente i conti con la pioggia. Sono le ultime previsioni meteo a confermarlo e, stando a quanto emerge, è questione di ore prima che il caldo sole lasci il posto a nuvole e precipitazioni sparse con il rischio di fenomeni anche particolarmente intensi. Che dovrebbero iniziare a partire dalla giornata di martedì, quando sarà il nord Italia ad essere colpito con il rischio di fenomeno grandigeni che in alcuni casi potrebbero anche essere accompagnati da raffiche di vento molto intense. Trascorrerà invece all’insegna del bel tempo il week end con clima tipicamente estivo e temperature vicine o superiori ai 30 gradi; ma non si tratterà di un caldo afoso perchè, anche nella giornata di domenica, ci penseranno i venti di Maestrale a renderlo gradevole.

Non è da eslcudere la possibilità di temporali, per lo più isolati e localizzati, in particolare sull’Appennino parmense e massese e sulle Alpi, nell’alto Piemonte. In serata qualche precipitazione non intensa potrebbe interessare anche la Toscana centrale e qualche area della Campania. Domenica invece il Sole dovrebbe farla da padrone e bisognerà approfittarne perchè dalla prossima settimana l’alta pressione non riuscirà a mantenere il bel tempo sulla penisola, lasciando spazio a nuovi temporali.

Daniele Orlandi