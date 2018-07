Cercano di fare un video alle cascate, finisce in tragedia: morti tre Youtuber- VIDEO

. Tre Youtuber hanno perso la vita nel tentativo di girare un video da pubblicare sul loro canale online. I tre ragazzi, due uomini e una donna, si sono recati- per l’occasione- a Squamish, dove scorrono le suggestive cascate di Shannon. Quello che doveva essere un momento, felice, di svago si è trasformato in tragedia e i tre sono morti annegati.

I tre ragazzi hanno fatto un volo di 30 metri

British Columbia (Canada). I tre Youtuber Megan Scrape, Alexey Lyakh e Ryker Gamble hanno presso la vita presso le cascate Shannon, in località Squamish, lo scorso 3 luglio. I tre ragazzi stavano girando uno dei loro video quando sono tragicamente morti. La Polizia locale ha ricostruito i fatti. Alexey, Megan e Ryker stavano nuotando ma sono stati trascinati via dalla corrente, senza che abbiano avuto la possibilità di resistere o di appigliarsi a qualche sostegno.

La loro folle corsa è finita in prossimità della cascata: i tre hanno fatto un volo di 30 metri, dalla parte superiore della cascata fino al bacino sottostante, ed il volo è stato loro fatale. Megan Scrape, Alexey Lyakh e Ryker Gamble facevano parte di High on Life, un gruppo di avventurosi giovani che realizzano videoblog di viaggi. Il gruppo ha 500mila fan su YouTube e più di un milione di followers su Instagram. I compagni dei tre ragazzi scomparsi li hanno salutati alla loro maniera: con un video, appunto.

Una raccolta fondi per la famiglia dei tre ragazzi scomparsi

“Non ci sono davvero parole per alleviare il dolore e la devastazione che stiamo attraversando in questo momento. Vivevano ogni giorno al massimo con positività e coraggio; vivevano la vita migliore che potevano e condividevano i loro valori con tutto il mondo. Per quanto tragica sia la loro perdita, il loro messaggio sopravvive in tutti noi ed è ora nostra responsabilità continuare a diffonderlo”, hanno detto i membri di High on Life nel video di addio a Megan, Alexey e Ryker che vi proponiamo. Attraverso GoFundMe i ragazzi hanno lanciato una raccolta fondi da destinare alle famiglie che in questo momento stanno vivendo un lutto devastante e che potrebbero avere bisogno di questo denaro.

Maria Mento